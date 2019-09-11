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Седокова готова бесплатно отдать два десятка концертных платьев

Певица решила навести порядок и избавиться от ненужных вещей и воспоминаний.

Седокова готова бесплатно отдать два десятка концертных платьев
Седокова ищет кому отдать свою концертную одежду ФОТО: https://www.instagram.com/annasedokova/

Анна Седокова решила навести порядок в своей жизни: выбросить лишнее, отдать ненужное. Именно это залог того, что в твою жизнь придут перемены, уверена певица.

Все началось с того, что звезда наводила порядок в документах и нашла архивное фото сына. На нем Гектору всего 10 дней и кроха смотрит на мир удивленными глазами.

Рядом оказались документы из «прошлой жизни»: судебные бумаги, чеки за съемную квартиру, и «другой мусор».

«Выкинула огромный пакет с бумажками, которые уже ничего не значат и испытала невероятное счастье. Для меня это процесс очищения. Делаю шаг вперед», — делится с подписчиками Седокова.

Аналогично звезда решила поступить со своей одеждой. Она готова отдать желающим два десятка концертных пиджаков и платьев.

«Может, есть девочки, которым нужны концертные костюмы, я бы с радостью отдала. Я верю, что не нужная, скучающая у тебя в шкафу вещь может принести кому-то настоящее счастье», — делится певица.

Попытки избавиться от груза прошлого увели Анну далеко в воспоминания. Она призналась, что в детстве жила в бедном районе Киева и даже не имела мягких игрушек. Однажды ее сокровенную мечту исполнил незнакомый человек, который стал для певицы настоящим волшебником.

«В наш бедный район Киева заехал грузовик… вышел мужчина с мешком. Он открыл его, и в нем были старые, мягкие игрушки. Мужчина созвал всех детей и стал раздавать нам игрушки», — пишет Анна.

Седоковой достался динозаврик, фиолетовый и с разорванной лапой, но эта игрушка стала для нее самой дорогой. Певица заштопала дырку, отмыла динозавра и много лет подряд каждую ночь засыпала с подарком от незнакомца, пишет сайт Актуальные новости.

«Мечтала, что вырасту и у меня будет много мягких игрушек. Мои мечты сбылись. Спасибо динозаврику и тому, что его нам отдал», — признается в Instagram Анна Седокова.

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Анна Седокова

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Седокова готова бесплатно отдать два десятка концертных платьев
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