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Не достоин звания джентльмена: Толкалина резко высказалась об экс-возлюбленном

По словам 41-летней актрисы, телеведущий рассказывал прессе об их отношениях, которых, по сути, не было.

Не достоин звания джентльмена: Толкалина резко высказалась об экс-возлюбленном
Любовь Толкалина высказалась о Джоне Уоррене. Фото: Komsomolskaya Pravda

Российская актриса Любовь Толкалина написала в Instagram гневный пост о телеведущем канала НТВ Джоне Уоррене, с которым журналисты приписывали ей роман (женщина его отрицала). Ранее англичанин сделал об артистке заявление в прессе, которое, как она считает, было призвано привлечь внимание к нему и к его передаче.

«Было бы не лишним напомнить этому джентльмену, что подобное поведение не достойно звания джентльмена и мужчины вообще… Рассказывать на обложках журналов во всеуслышание о личных отношениях, тем более о тех, которых, по сути, не было, называется простым словом — мерзость», — написала Любовь, резюмировав, что ей стыдно за Джона.

Напомним, сам Уоррен рассказывал, что роман с Толкалиной был самым ярким событием в его личной жизни, но они расстались, потому что у актрисы был кто-то еще. Мужчина был опечален тем, что их отношения закончились. Но, судя по высказываю дамы, англичанин нафантазировал себе лишнего.

Кстати, ранее актрисе приписывали роман с известным музыкантом Борисом Гребенщиковым. После расставания женщины с режиссером Егором Кончаловским пресса ищет любую зацепку, чтобы определить ее нового возлюбленного.

А кому вы больше верите: Толкалиной и Уоррену?

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Джон УорренЛюбовь Толкалинароман звезды

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Не достоин звания джентльмена: Толкалина резко высказалась об экс-возлюбленном
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