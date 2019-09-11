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В Сети появилось видео аварии, в которой чуть не погиб актер Марк Горонок

Авария произошла в пригороде Санкт-Петербурга.

В Сети появилось видео аварии, в которой чуть не погиб актер Марк Горонок
Актер Марк Горонок попал в аварию ФОТО: https://www.instagram.com/markgoronok/

В Сети появилось видео ДТП, которое произошло в пригороде Санкт-Петербурга. В аварии чуть не погиб актер Марк Горонок.

Актер ехал в село Рождествено Гатчинского района, вместе с ним была его мать. На перекрестке в машину Горонка врезалась «Волга».

Водитель российского авто не стал тормозить на перекрестке и на большой скорости решил проскочить опасный участок, в этот момент произошло столкновение.

В результате звезда «Улицы разбитых фонарей» и «Все будет хорошо» попал в больницу.

У него диагностировали сильный ушиб головы, а у матери – перелом таза, сообщает Пятый канал.

«Мне положили гипс, а потом перевезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. 5 сентября мне сделали одну операцию, а 11 сентября — вторую», — поделился актер.

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аварияМарк Горонок

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В Сети появилось видео аварии, в которой чуть не погиб актер Марк Горонок
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