«Волос как будто нет»: соседка Заворотнюк рассказала, как выглядит актриса

Новые подробности состояния Анастасии Заворотнюк: журналисты «КП» посетили элитный коттеджный поселок Крекшино в Новой Москве, где певица живет последние четыре года, и пообщались с ее соседями. Те рассказали, что актриса лежит в больнице, а ее мама Валентина постоянно плачет о дочери.

«Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств… Дай бог, чтобы она поправилась», — рассказала жительница поселка, видевшая недавно Анастасию.

Напомним, что другой источник — друг ее мужа Петра Чернышова — тоже недавно упоминал, что 48-летняя актриса располнела, правда, он связал это с тем, что актриса якобы не пришла в форму после родов.

Добавим, что Анастасия Заворотнюк исчезла из поля зрения прессы и поклонников. Она не появляется на публике и не публикует посты в Instagram. Ходят слухи о том, что у актрисы обнаружили рак головного мозга — диагноз, который не смогла побороть Жанна Фриске. Директор артистки ничего не комментирует, обещая лишь, что звезда сама все расскажет вскоре на одном из телеканалов.