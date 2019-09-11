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Из-за травмы Леонид Якубович передвигается в инвалидной коляске

Телеведущий получил травму во время отдыха в Черногории.

Из-за травмы Леонид Якубович передвигается в инвалидной коляске
Леонид Якубович. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о том, что телеведущий Леонид Якубович серьезно болен и не может ходить, оказались необоснованными. Как выяснилось, у него есть небольшая проблема с ногой, но она не помешает ему в ближайшее время вернуться к работе.

Агент артиста поведал «КП», что несчастный случай произошел на отдыхе в Черногории — незадолго до возвращения домой Якубович поскользнулся и ударился ногой о бортик бассейна. С рентгеном решили потерпеть до Москвы, хотя нога опухла и болела.

В аэропорту Тивата супруга шоумена на всякий случай воспользовалась местным инвалидным креслом, чтобы довезти его до выхода на посадку. Именно тогда звезду в кресле заметил кто-то из соотечественников и раздул из этого страшную историю о его «тяжелой болезни».

«Дома Леонид Аркадьевич прошел обследование, которое показало, что все у него в порядке — тяжелых повреждений нет, просто серьезный ушиб. Пока не бегает, но у него съемки в «Поле чудес» еще через 10 дней. К этому времени проблем не будет», — сказал агент.

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Леонид Якубович

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Из-за травмы Леонид Якубович передвигается в инвалидной коляске
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