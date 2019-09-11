«Были последними людьми в мире»: стало известно, как Елизавета II узнала о смерти отца

Трагичная новость застала будущую королеву во время отпуска в Кении.

Двоюродная сестра принца Филиппа и бывшая фрейлина королевы леди Памела Хикс поделилась воспоминаниями, как Елизавета II взошла на престол. Фрейлина рассказала, что сообщение о смерти отца застало будущую монархиню в Кении. Там она проводила свой отпуск вместе с супругом.

В итоге грустные новости из Букингемского дворца долетели до домика в дереве, в котором жила молодая пара, только к вечеру. Они стали «последними людьми в мире», которые узнали, что Георг VI скончался.

«Она поднимается в дом принцессой. Король умирает в эту ночь. Она спускается по стремянке уже королевой», — вспоминает далекий 1952 год леди Хикс.

О смерти короля в британское посольство Кении была отправлена телеграмма, но расшифровать закодированное послание не смогли, так как исчезли ключи, сообщает сайт радио «КП».

Первым о смерти короля сообщили принцу Филиппу, и он постарался максимально корректно донести до супруги горькую весть.

«Когда она зашла в комнату, я подумала: «О, бедняжка, у нее умер отец». Я подошла к ней, обняла, и тут мне пришло в голову, что теперь же она королева и я должна присесть в глубоком реверансе», — вспоминает придворная дама.

В тот же день венценосная особа с супругом вылетели домой, в аэропорту Лондона Ее Величество уже ждало траурное платье, а переодевалась она прямо в самолете, сообщает argumenti.ru.