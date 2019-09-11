НОВОСТИ Розенбаум впервые после операции появился на концерте памяти Кобзона
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Розенбаум впервые после операции появился на концерте памяти Кобзона

Илья Богомолов Юлия Тодорович

Несмотря на недуг, артист не смог пропустить памятное мероприятие.

Прооперированный Александр Розенбаум появился на концерте в честь дня рождения Иосифа Кобзона в Государственном Кремлевском дворце (мероприятие проводится при поддержке семьи Кобзона). Как передает с места события корреспондент Teleprogramma.pro, артист выглядел бодрым, хотя общаться с журналистами отказался.

Александр Розенбаум
Александр Розенбаум явился на концерт в честь дня рождения Иосифа Кобзона. Фото: Юлия Тодорович

Напомним, 2 сентября известному барду была проведена сложная операция. Изначально появилась информация, что артисту удалили раковую опухоль. Но позже подруга Розенбаума прокомментировала, что это была плановая госпитализация и скоро Александр Яковлевич вернется к концертной деятельности.

Впервые о проблемах со здоровьем у Розенбаума обмолвился именно Иосиф Кобзон, когда рекомендовал многим звездам одну онкологическую клинику. Известный исполнитель был в списке друзей, кому ныне покойный певец советовал туда обратиться.

Как вы думаете, смог бы артист прийти, если бы у него недавно удалили раковую опухоль?

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Александр РозенбаумАлександр Розенбаум: состояние здоровьяИосиф Кобзон

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Розенбаум впервые после операции появился на концерте памяти Кобзона
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