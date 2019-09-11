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Собчак призналась перед свадьбой, что всегда искала в мужчинах отца

Телеведущая откровенно рассказала, как на нее повлиял роман с Константином Богомоловым.

Собчак призналась перед свадьбой, что всегда искала в мужчинах отца
Ксения Собчак. Фото: globallookpress

Накануне Ксения Собчак откровенно рассказала о своих отношениях с Константином Богомоловым. По словам журналистки и телеведущей, на первой встрече будущий избранник показался ей человеком неинтересным и скучным, но впоследствии проявил себя совершенно иначе.

Когда Ксения поняла, что влюблена в режиссера, она призналась во всем теперь уже бывшему мужу Максиму Виторгану. После этого пара перестала скрывать отношения, а на днях, 13 сентября, отпразднует свадьбу.

Собчак призналась, что встреча с Богомоловым заставила ее многое осознать. Например, то, что раньше во всех своих мужчинах она подсознательно пыталась найти отца, который скончался так рано. А теперь наконец поняла, что этот путь отыскать личное счастье был тупиковым.

«У меня всегда был какой-то подсознательный поиск папы в жизни. Иногда я думаю, что отношения с Костей могут быть даны мне как раз для того, чтобы закрыть эту историю с поиском папы в муже», – пояснила Собчак в интервью изданию Tatler.

Напомним, Анатолий Собчак ушел из жизни в 2000 году. По официальным данным, смерть бывшего первого мэра Санкт-Петербурга наступила из-за острой сердечной недостаточности.

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Собчак призналась перед свадьбой, что всегда искала в мужчинах отца
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