Сябитова назвала Собчак никудышней матерью и женой

Ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова раскритиковала семейный уклад Ксении Собчак и ее материнские качества. Журналисту портала Teleprogramma.pro сваха рассказала, что наслышана о скандалах между журналисткой и ее мужчинами, из чего сделала вывод, что Собчак – плохая мать.

«Пусть Ксюша на меня не обижатся, я с точки зрения свахи говорю: жена она никудышная. Мать, в общем-то, тоже. Разводиться с отцом, который не пьет, не курит, не дебоширит смысла нет. Можно поумерить собственную гордыню и жить вместе ради ребенка хотя бы до первого класса. Пусть ее потенциальный муж ломает себе голову – не лучшую жену берет», — объяснила Сябитова.

Что касается возможной беременности Собчак, Сябитова предостерегла коллегу по цеху – будущая мать не должна наносить вред своему ребенку ношением каблуков и употреблением спиртного. «Неужели на потребу публике необходимо рисковать собственным здоровьем и здоровьем будущего малыша?», — недоумевает она.