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Батрутдинов объявил кастинг «готовых попозориться» рэперов

Столь ироничным образом комик отреагировал на скандал вокруг клипа Тимати и Гуфа.

Батрутдинов объявил кастинг «готовых попозориться» рэперов
Фото: https://www.instagram.com/p/B0wJAesoEWv/

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов объявил кастинг на поиск двух рэперов, «готовых на пару дней попортить свою репутацию». Соответствующее обращение юморист разместил в сторис на личной странице в Instagram. Призыв Тимур сопроводил снимком с изображением одного из основных его персонажей  – депутата Тимура Батрудова. В конце же объявления потенциальный жених Бузовой оставил мобильный номер телефона – не исключено, что на самом деле он принадлежит самому Тимуру.

Отметим, что ажиотаж вокруг клипа «Москва», снятого Гуфом и Тимати, не утихает третий день. Несмотря на то, что авторы удалили ролик с Youtube, люди продолжают делиться мнениями о нем в социальных сетях. Не удержались от колкостей и некоторые нижневартовцы, к которым Тимати накануне приехал, чтобы открыть очередную точку общепита. Люди писали, что на парковке напротив торгового центра остались свободные места, мол – не все захотели приехать и лично познакомиться с рэпером.

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вакансияработарэперыТимур Батрутдиновшутка

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Батрутдинов объявил кастинг «готовых попозориться» рэперов
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