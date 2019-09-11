Батрутдинов объявил кастинг «готовых попозориться» рэперов

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов объявил кастинг на поиск двух рэперов, «готовых на пару дней попортить свою репутацию». Соответствующее обращение юморист разместил в сторис на личной странице в Instagram. Призыв Тимур сопроводил снимком с изображением одного из основных его персонажей – депутата Тимура Батрудова. В конце же объявления потенциальный жених Бузовой оставил мобильный номер телефона – не исключено, что на самом деле он принадлежит самому Тимуру.

больше по теме Клип на песню Тимати и Гуфа о Москве появился на сайте для взрослых Удаленное с YouTube видео опубликовали на Pornhub.

Отметим, что ажиотаж вокруг клипа «Москва», снятого Гуфом и Тимати, не утихает третий день. Несмотря на то, что авторы удалили ролик с Youtube, люди продолжают делиться мнениями о нем в социальных сетях. Не удержались от колкостей и некоторые нижневартовцы, к которым Тимати накануне приехал, чтобы открыть очередную точку общепита. Люди писали, что на парковке напротив торгового центра остались свободные места, мол – не все захотели приехать и лично познакомиться с рэпером.