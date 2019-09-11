Алибасов помирился со своим врачом после долгой ссоры

Бари Алибасов помирился со своим врачом-диетологом Марият Мухиной, которую ранее обвинил в непрофессионализме. Продюсер публично извинился перед приятельницей после долгой ссоры.

Благополучное завершение длительного конфликта порталу Teleprogramma.pro прокомментировала сама Марият. По ее словам, она и Бари Каримович действительно больше не держат друг на друга обиды, а продюсер убедил ее, что память о тех днях у него не сохранилась.

«Он мне позвонил и сказал, что хочет извиниться. Я до последнего не могла в это поверить, но оказалось, что он действительно ничего не помнит. У него было состояние травматического шока», – говорит Мухина.

Диетолог поделилась с нашим корреспондентом эксклюзивными кадрами из гримерки, где участники шоу готовились к съемкам программы «Пусть говорят». На видео Алибасов просит прощения у Марият и говорит, что его состояние было вызвано таблетками, которые ему давали в ходе лечения.

Вновь лечиться у врача, которая помогала ему и всем «нанайцам» много лет, создатель группы пока не планирует. Его вот уже два месяца наблюдают другие медики, которые должны справиться с его восстановлением после отравления «Кротом».

Напомним, выписавшись из больницы, Бари Каримович заявил, что Мухина – обычная мошенница. Диетолог же заподозрила, что его помощники устроили заговор, чтобы навредить артисту. Она даже вызвала полицию, чтобы спасти своего пациента, но Алибасов сам начал звонить на «02».