Бородина скрывает от младшей дочки новость о смерти собаки

Но говорить с детьми о смерти всё же нужно, уверена телеведущая.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина не знает, как сказать младшей дочери о том, что у ее прабaбушки умерла собачка Штрудя, прожившая с ней 15 лет. Сперва звезда вовсе не хотела сообщать девочкам эту новость, но затем объяснила всё Марусе.

«Первая моя мысль была о том, как обмануть Теону и Мару, чтобы они не догадались. Потом я все-таки решилась и аккуратно все рассказала Мару, от Теоны до сих пор скрываем, хотя она только утром говорила, что приедет к бабушке и сразу Штрудю возьмет на руки».

Между тем, по мнению телеведущей, говорить с детьми о смерти можно и нужно, чтобы в более старшем возрасте они не боялись этой темы и не замыкались в себе.

«Надо на эти темы говорить с детками, надо уметь принимать горе, уметь сопереживать, уметь плакать. Мы постоянно прячем эту боль, закрываемся, стираем, зажимаем себя. В Европе спокойно берут детей на похороны, рассказывают и показывают, объясняют в конце концов. А у нас все скрыто, шито-крыто, проще обмануть, проще не признать», — с сожалением пишет Ксения.

Она добавила, что ребёнок имеет право задавать вопросы и получать на них ответы, ему важно иметь возможность обсуждать, переживать, быть не обманутым.