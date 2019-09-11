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Суд отменил уголовное преследование Серебренникова и «Седьмой студии»

Исполнительный орган власти вернул документы в прокуратуру из-за многочисленных нарушений.

Суд отменил уголовное преследование Серебренникова и «Седьмой студии»
Фото: globallookpress.com

Следственные органы прекратили уголовное преследование режиссера Кирилла Серебренникова. 11 сентября Мещанский суд вновь ознакомился с деталями дела и постановил вернуть его в прокуратуру для устранения нарушений. Окончательное решение о закрытии текущей статьи приняла судья Ирина Аккуратова.

Во время следствия силовики нашли противоречия в данных. Выяснилось, что Серебренникову и «Седьмой студии» вменяют хищение 216 миллионов рублей при том, что государством было выделено 260 миллионов. Таким образом, всем обвиняемым отменили меру пресечения .

МК отмечает, что в заключительной речи режиссер отметил, что полностью полагается на квалификацию всех сторон процесса. Кроме того, он признался, что всегда был честен со следствием: «Мы все говорили как есть, мы все показывали. К счастью, вы сами увидели, что это дело развалилось», — подвел черту он.

Отметим, что изначально всем фигурантам дела вменялось обвинение в краже 133 миллионов рублей, выигранных на реализацию проекта «Платформа». Единственной, кто дала признательные показания, стала бухгалтер объединения Нина Масляева.

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Суд отменил уголовное преследование Серебренникова и «Седьмой студии»
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