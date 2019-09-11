Врач Алибасова призвала Собчак отказаться от алкоголя

13 сентября Ксения Собчак сыграет свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. По слухам, светская львица уже беременна от нового избранника. Звезда категорически опровергает, что ждет ребенка, однако на ее последних снимках многие заметили округлившийся живот.

Появившись накануне на премии GQ, Собчак не выпускала из рук бокал с шампанским. Портал Teleprogramma.pro связался с врачом Бари Алибасова Марият Мухиной, которая прокомментировала возможную беременность невесты Богомолова.

Диетолог призвала Собчак отказаться от спиртного, если она действительно беременна. Ведь у матерей, которые употребляют алкоголь в это время, чаще рождаются дети с отклонениями. Между тем, будущие мамы сейчас, не стесняясь, пьют и курят в ожидании малыша, а Ксения подает им самый плохой пример.

«Собчак заявляла, что хочет второго ребенка. Как старородящей матери ей пора вести здоровый образ жизни, а она постоянно фотографируется с какими-то бокалами с вином. Зачем это делать, зачем совращать молодежь?» – говорит Марият.

Впрочем, поведение Ксении Анатольевны на церемонии вручения премии «Человек года» может просто подтверждать ее заявление о том, что слухи о беременности ложны. А изменения в фигуре – просто последствия, к примеру, переедания.