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Виторган от Собчак узнал о ее чувствах к Богомолову

Телеведущая заверила, что супругу было известно о ее влюбленности задолго до того, как информация просочилась в прессу.

Виторган от Собчак узнал о ее чувствах к Богомолову
Ксения Собчак/globallookpress.com

Об отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова поговаривали еще с прошлого лета. На тот момент светская львица состояла в браке с Максимом Виторганом и даже проводила вместе с ним и сыном Платоном отпуска, размещая у себя в Instagram семейные фотографии. Поэтому новость о ее романе с режиссером народ воспринял в штыки, ведь обманутых супругов всегда жаль.

Между тем, в интервью печатной версии журнала Tatler, Ксения призналась, что ее любовь с Богомоловым не была для актера тайной. Как только она поняла, что их отношения переросли грань дружбы, телеведущая тут же призналась во всем мужу. По ее словам, это случилось задолго до того, как об ее измене раструбили СМИ.

А познакомилась Ксения Анатольевна со своим нынешним женихом еще пять лет назад, когда пришла к нему на интервью. Но в тот момент режиссер ее не впечатлил. Он показался ей интересным, но слишком унылым.

После они вновь встретились на съемке и вот тут режиссер проявил себя совершенно иначе. Завязалось  неформальное общение, переписка.

Как призналась Ксения, народ все-таки не ошибся, когда начал сплетничать об их романе летом 2018 года. Для Ксении любовь с Богомоловым оказалась бурей и стихией, которую она не в силах была проконтролировать, хотя и честно пыталась.

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Виторган от Собчак узнал о ее чувствах к Богомолову
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