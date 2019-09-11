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Калныньш чувствует себя ребенком рядом с молодой женой

По словам актера, он никогда не скандалит с Лаурой, которая младше его на 30 лет.

Калныньш чувствует себя ребенком рядом с молодой женой
Калныньш очень любит третью жену/globallookpress.com

Актер Ивар Калныньш в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своих чувствах к третьей жене Лауре, которая младше его на 30 лет. Они вместе уже почти двадцать лет. Когда познакомились, то Лаура была еще юной девушкой. От этого брака у актера родилось двое дочерей: Луиза и Вивьен.

Ивар Калныньш. Фото
Калныньш без ума от молодой жены/globallookpress.com

«Когда я впервые увидел Лауру, то произнес: «Ну здравствуй, Мона Лиза». Она оценила юмор. При этом она совершенно не знала, чем я занимаюсь. Я люблю ее. Как женщину, как человека, как маму моих детей. Считаю, что я сейчас как третий ребёнок в нашей семье. Причем мои дети от предыдущих браков порой общаются с дочерями от Лауры», — заявил он.

Как сказал актер, Лаура именно та женщина, которую он искал всю жизнь. При этом он считает, что предыдущие жены уходили от него из ревности.

«Мы никогда не скандалим. Ей не нужны какие-то дорогие сумочки. Она единственная и любимая женщина. Даже не могу словами объяснить свои чувства к ней. Порой я куда-то уезжаю, и мы созваниваемся. Можем говорить часами», — заметил Ивар Калныньш.

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Тэги:

Борис КорчевниковИвар КалныньшЛаура КалныньшПрограмма "Судьба человека"

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Калныньш чувствует себя ребенком рядом с молодой женой
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