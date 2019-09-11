Мигель заявил, что Бузова может стать русской Мадонной

Наставник телепроекта «Танцы» Мигель тепло отозвался о коллеге по телеканалу Ольге Бузовой и отметил, что как у любого публичного лица, у нее есть проблемы. Хореограф назвал ведущую невероятным феноменом нашего времени, но подчеркнул, что такие феномены существуют в каждой стране. Гость подчеркнул: несмотря на свою уникальность, Ольга имеет проблемы.

В беседе с Екатериной Варнавой Мигель отметил, что главная задача для ведущей «Дома-2» сейчас – это обрести «внутреннюю адекватность». «Она должна понимать, что она может сделать, что она может дать. Когда она поймет, то сможет стать русской Мадонной», — заявил он.

Сейчас, по мнению Мигеля, Бузовой не хватает адекватных «консультантов», — людей, разбирающихся в стиле. Он отметил, что залог успеха на сегодняшний день – правильное продюсирование. «Мадонну отличает от творческого человека и гениального певца уникальные склонности к продвижению», — резюмировал он.