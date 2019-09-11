НОВОСТИ

Жанна Эппле пожаловалась, что страдает от бессонницы

Елена Малышева дала актрисе совет, как избежать недосыпа.

Жанна Эппле пожаловалась, что страдает от бессонницы
Жанна Эппле. Фото: globallookpress

Жанна Эппле – мама двоих сыновей, прекрасная бабушка и, конечно, востребованная актриса. Когда актриса появляется на публике, она всегда выглядит цветущей и оптимистичной, но накануне она призналась, что часто страдает от бессонницы.

Хорошо спать по ночам 55-летней артистке не удается из-за постоянных поездок на гастроли. Только на борт самолета ей, бывает, приходится подниматься по 15–20 раз в месяц.

«Чем больше ты востребована, тем хуже спится. Например, перелет куда-нибудь на Сахалин. Тебе надо поспать хотя бы три-четыре часа, потому что вечером надо играть спектакль, а потом садиться в поезд. Честно говоря, я не знаю, что делать», — рассказала Эппле в новом выпуске программы «Жить здорово!».

Жанна Эппле и Елена Малышева. Кадр из программы Первого канала «Жить здорово!»

По словам Жанны, с недосыпом из-за плотного рабочего графика сталкиваются многие артисты. Все справляются с данной проблемой по-разному, и у нее тоже был свой метод уснуть – надеть специальную маску для сна на глаза. Но и это помогает далеко не всегда.

Елена Малышева в ответ поделилась проверенным рецептом от бессонницы. Телеведущая подчеркнула, что при смене часовых поясов необходимо дождаться темного времени суток, а затем плотно задернуть шторы на окнах и засыпать в полнейшей темноте. В этом случае мозг обязательно заснет, а сон без света позволит избежать недосыпа, в числе которых ожирение и депрессия.

Ранее Жанна Эппле, которая выглядит значительно моложе своих лет, отмечала в соцсети, что годы все-таки берут свое и со временем, глядя в зеркало, она начала напоминать себе Людмилу Гурченко.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АктрисабессонницаЕлена МалышеваЖанна ЭпплеПрограмма "Жить здорово"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жанна Эппле пожаловалась, что страдает от бессонницы
Интересно?
Поделись с друзьями: