Жанна Эппле пожаловалась, что страдает от бессонницы

Жанна Эппле – мама двоих сыновей, прекрасная бабушка и, конечно, востребованная актриса. Когда актриса появляется на публике, она всегда выглядит цветущей и оптимистичной, но накануне она призналась, что часто страдает от бессонницы.

Хорошо спать по ночам 55-летней артистке не удается из-за постоянных поездок на гастроли. Только на борт самолета ей, бывает, приходится подниматься по 15–20 раз в месяц.

«Чем больше ты востребована, тем хуже спится. Например, перелет куда-нибудь на Сахалин. Тебе надо поспать хотя бы три-четыре часа, потому что вечером надо играть спектакль, а потом садиться в поезд. Честно говоря, я не знаю, что делать», — рассказала Эппле в новом выпуске программы «Жить здорово!».

По словам Жанны, с недосыпом из-за плотного рабочего графика сталкиваются многие артисты. Все справляются с данной проблемой по-разному, и у нее тоже был свой метод уснуть – надеть специальную маску для сна на глаза. Но и это помогает далеко не всегда.

Елена Малышева в ответ поделилась проверенным рецептом от бессонницы. Телеведущая подчеркнула, что при смене часовых поясов необходимо дождаться темного времени суток, а затем плотно задернуть шторы на окнах и засыпать в полнейшей темноте. В этом случае мозг обязательно заснет, а сон без света позволит избежать недосыпа, в числе которых ожирение и депрессия.

Ранее Жанна Эппле, которая выглядит значительно моложе своих лет, отмечала в соцсети, что годы все-таки берут свое и со временем, глядя в зеркало, она начала напоминать себе Людмилу Гурченко.