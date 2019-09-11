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Поклонскую возмутили обвинения в сектантстве

Депутат Госдумы предложила авторам подобных слухов поискать еще более абсурдные информационные поводы.

Поклонскую возмутили обвинения в сектантстве
Фото: https://www.instagram.com/p/B1qv_BCoOYL/

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская негативно отреагировала на появившиеся слухи о ее причастности к секте царебожников. Сообщения о возможной связи с главой царебожников обнародовали уральские СМИ: тогда журналисты писали, что накануне своего развода Наталья якобы приезжала к схиигумену Сергию. После того, как о «визите» узнал супруг Поклонской, он потребовал прекратить взаимодействие с организацией.

Сейчас чиновница прокомментировала появившиеся слухи. В беседе с РИА Новости она отметила, что подобную утку «надо было обязательно придумать, потому что это та история, за которую можно зацепиться». Кроме того, Поклонская сослалась на то, что является верующей, именно поэтому ее так легко обвинить в связи с сектантами. «Как еще к Поклонской пристать? Сказать, что она по утрам пьет кровь младенцев? Ну, бред. Летучих мышей ест — тоже вроде не так. Коррупционер? Да нет, ничего у нее нет. Ходит в клубы-кабаки? Тоже нет. Что еще?» — разразилась гневной тирадой она. В конце объяснения Наталья отметила, что над слухами про царебожников смеется даже ее дочь.

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Наталья ПоклонскаяРазводреакция звездсектацаребожники

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Поклонскую возмутили обвинения в сектантстве
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