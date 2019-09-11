Калныньш объяснил психологической усталостью развод с первой женой

С Илгой он был в браке двадцать лет.

Актер Ивар Калныньш в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил ведущему Борису Корчевникову, почему развелся с первой женой Илгой. Вместе они были долгих двадцать лет. Свадьба была сыграна в 1971 году. От этого союза на свет появились две дочери — Уна и Элена.

«Как-то у нас, к сожалению, не сложилась совместная жизнь, хотя мы и были вместе двадцать лет. Это, конечно, грустная история. Илга ушла к маме. У меня накопилась какая-то психологическая усталость от этих отношений, поэтому мы и поставили точку», — заявил Ивар Калныньш.

Как заметил актер, жена ушла, а дочери остались жить с ним. Правда, к тому моменту они были самостоятельными девушками, поэтому особых проблем у него с ними в воспитании не было.

«Я как настоящий мужчина, когда уезжал на гастроли, то оставлял в холодильнике много еды. Они занимались дома хозяйством. Меня так приучили родители. Уходишь – обеспечь своих родных. Кстати, сами родители мне не помогали. Они мне сказали, что устали от моих криков в юности. Своих детей они мне сказали растить самому», — заявил Ивар Калныньш.