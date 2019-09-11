НОВОСТИ

Калныньш объяснил психологической усталостью развод с первой женой

С Илгой он был в браке двадцать лет.

Калныньш объяснил психологической усталостью развод с первой женой
Калныньш развелся с первой женой/globallookpress.com

Актер Ивар Калныньш в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил ведущему Борису Корчевникову, почему развелся с первой женой Илгой. Вместе они были долгих двадцать лет. Свадьба была сыграна в 1971 году. От этого союза на свет появились две дочери — Уна и Элена.

Ивар Калныньш. Фото
Калныньш не смог построить счастливый брак с первой женой/globallookpress.com

«Как-то у нас, к сожалению, не сложилась совместная жизнь, хотя мы и были вместе двадцать лет. Это, конечно, грустная история. Илга ушла к маме. У меня накопилась какая-то психологическая усталость от этих отношений, поэтому мы и поставили точку», — заявил Ивар Калныньш.

Как заметил актер, жена ушла, а дочери остались жить с ним. Правда, к тому моменту они были самостоятельными девушками, поэтому особых проблем у него с ними в воспитании не было.

«Я как настоящий мужчина, когда уезжал на гастроли, то оставлял в холодильнике много еды. Они занимались дома хозяйством. Меня так приучили родители. Уходишь – обеспечь своих родных. Кстати, сами родители мне не помогали. Они мне сказали, что устали от моих криков в юности. Своих детей они мне сказали растить самому», — заявил Ивар Калныньш.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис КорчевниковИвар КалныньшИлга КалныньшПрограмма "Судьба человека"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Калныньш объяснил психологической усталостью развод с первой женой
Интересно?
Поделись с друзьями: