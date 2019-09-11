Ивар Калныньш ответил на слухи о романе с Вией Артмане

Актер театра и кино Ивар Калныньш стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова речь зашла о его давней подруге — знаменитой латвийской актрисе Вии Артмане. Звезды вместе снимались в картинах и играли в спектаклях.

«Я считаю, что мы очень профессионально играли в любовь на сцене, раз нам все приписывали роман. Я помню, как Вия подарила мне слоника. При этом она мне сказала: «Ты работал как этот слон». Она была уникальной и очень красивой женщиной. У многих коллег она вызывала зависть», — заявил актер.

Ивар подчеркнул, что Артмане была очень гордой женщиной и просто так к себе мужчин не подпускала. Сам он, по собственному признанию, ее обожал, но о романе не было и речи. «Она все-таки была очень застенчивой. Я посмотрел все картины с ее участием», — сказал Калныньш.

По его словам, он и мечтать не мог, что им удастся вместе сыграть в некоторых картинах, а также спектаклях. Вия навсегда осталась в памяти актера очень красивой женщиной, которую обожали многие мужчины.