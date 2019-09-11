НОВОСТИ

СМИ: Михаэль Шумахер пришел в сознание в парижской больнице

Знаменитый гонщик «Формулы-1» продолжает лечение в медицинском центре Жоржа Помпиду.

СМИ: Михаэль Шумахер пришел в сознание в парижской больнице
Михаэль Шумахер. Фото: globallookpress

Многократный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму в 2013 году. С тех пор прославленный гонщик остается в тяжелом состоянии на попечении врачей и родных.

Сведений о том, как продвигается лечение спортсмена, крайне мало, поскольку семья старается соблюдать неприкосновенность его частной жизни. Но накануне стало известно, что Михаэля перевезли в Париж, чтобы продолжить медицинские процедуры в больнице имени Жоржа Помпиду.

Транспортировка Шумахера проводилась в обстановке секретности. В крыле госпиталя, где находится его палата, появилось множество охранников, а дежурящим у входа в медицинский центр телевизионщикам так и не удалось увидеть звезду «Формулы-1».

По словам медсестер, автогонщик вновь находится в сознании. Накануне его навестил давний друг – президент FIA Жан Тодт, который пробыл у постели пациента около 45 минут и незаметно вышел из здания.

Детали состояния здоровья Шумахера не сообщаются. Как передает издание Le Parisien, спортсмена сопровождает один из его лечащих врачей, известный специалист по терапии стволовыми клетками Филипп Менаше.

Напомним, после травмы головы Михаэль Шумахер находился на грани жизни и смерти. Из-за долгого времени, проведенного в коме, спортсмен сильно потерял вес, не может передвигаться и говорить, а семья тратит на его реабилитацию миллионы евро. Ранее уже появлялись сообщения о том, что спортсмен вышел из медикаментозной комы и даже смотрит трансляции «Формулы-1».

Михаэль Шумахер находится на реабилитации с 2013 года после травмы на горнолыжном курорте. Фото: globallookpress
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ГонкакомаМихаэль ШумахерспортсменФормула-1

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
СМИ: Михаэль Шумахер пришел в сознание в парижской больнице
Интересно?
Поделись с друзьями: