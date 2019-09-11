СМИ: Михаэль Шумахер пришел в сознание в парижской больнице

Многократный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму в 2013 году. С тех пор прославленный гонщик остается в тяжелом состоянии на попечении врачей и родных.

Сведений о том, как продвигается лечение спортсмена, крайне мало, поскольку семья старается соблюдать неприкосновенность его частной жизни. Но накануне стало известно, что Михаэля перевезли в Париж, чтобы продолжить медицинские процедуры в больнице имени Жоржа Помпиду.

Транспортировка Шумахера проводилась в обстановке секретности. В крыле госпиталя, где находится его палата, появилось множество охранников, а дежурящим у входа в медицинский центр телевизионщикам так и не удалось увидеть звезду «Формулы-1».

По словам медсестер, автогонщик вновь находится в сознании. Накануне его навестил давний друг – президент FIA Жан Тодт, который пробыл у постели пациента около 45 минут и незаметно вышел из здания.

Детали состояния здоровья Шумахера не сообщаются. Как передает издание Le Parisien, спортсмена сопровождает один из его лечащих врачей, известный специалист по терапии стволовыми клетками Филипп Менаше.

Напомним, после травмы головы Михаэль Шумахер находился на грани жизни и смерти. Из-за долгого времени, проведенного в коме, спортсмен сильно потерял вес, не может передвигаться и говорить, а семья тратит на его реабилитацию миллионы евро. Ранее уже появлялись сообщения о том, что спортсмен вышел из медикаментозной комы и даже смотрит трансляции «Формулы-1».