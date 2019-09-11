Ягудин рассказал о конкуренции с Навкой в ледовых шоу

Олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде Солт-Лейк-Сити по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что его подстегивает здоровая конкуренция с Татьяной Навкой и заставляет кататься еще более профессионально.

Отметим, что фигурист выступает в шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». Что касается супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, то, как известно, она проводит в разных городах страны шоу «Золушка». Кстати, вместе с ней в паре катается супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев.

Ягудин сравнил соперничество с Навкой с тем, как когда-то он боролся на льду с Евгением Плющенко. «Эта конкуренция двигала нас вперед и делала сильнее. Татьяна Навка — тоже серьезный продюсер. Сделала несколько постановок – это и «Аленький цветочек», и «Руслан и Людмила». Просто «Золушка» — это детский спектакль, а у нас постановка для взрослых, поэтому в Ялте есть, что посмотреть разной аудитории», — заявил прославленный фигурист, который почти все лето провел с семьей в Крыму.

Ягудин также отметил, что он не против, если возобновится такой рейтинговый для телевидения проект, как «Ледниковый период». Сам он сказал, что ему достаточно непросто в нем выступать, потому что он все-таки одиночник, а на данном шоу соперничают пары. Фигуристу стоило немалых усилий, чтобы перестроиться, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Алексей Ягудин в очень напряженных отношениях с Евгением Плющенко. У звезд к друг другу накопилось много претензий, которые они пока никак не могут урегулировать.