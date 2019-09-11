НОВОСТИ

Ягудин рассказал о конкуренции с Навкой в ледовых шоу

По словам олимпийского чемпиона, его такое соперничество только подстегивает.

Ягудин рассказал о конкуренции с Навкой в ледовых шоу
Ягудин не боится соперничества с Навкой/globallookpress.com

Олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде Солт-Лейк-Сити по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что его подстегивает здоровая конкуренция с Татьяной Навкой и заставляет кататься еще более профессионально.

Алексей Ягудин. Фото
Ягудин не боится соперничества с Навкой/globallookpress.com

Отметим, что фигурист выступает в шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». Что касается супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, то, как известно, она проводит в разных городах страны шоу «Золушка». Кстати, вместе с ней в паре катается супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев.

Ягудин сравнил соперничество с Навкой с тем, как когда-то он боролся на льду с Евгением Плющенко. «Эта конкуренция двигала нас вперед и делала сильнее. Татьяна Навка — тоже серьезный продюсер. Сделала несколько постановок – это и «Аленький цветочек», и «Руслан и Людмила». Просто «Золушка» — это детский спектакль, а у нас постановка для взрослых, поэтому в Ялте есть, что посмотреть разной аудитории», — заявил прославленный фигурист, который почти все лето провел с семьей в Крыму.

Ягудин также отметил, что он не против, если возобновится такой рейтинговый для телевидения проект, как «Ледниковый период». Сам он сказал, что ему достаточно непросто в нем выступать, потому что он все-таки одиночник, а на данном шоу соперничают пары. Фигуристу стоило немалых усилий, чтобы перестроиться, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Алексей Ягудин в очень напряженных отношениях с Евгением Плющенко. У звезд к друг другу накопилось много претензий, которые они пока никак не могут урегулировать.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ЯгудинЕвгений ПлющенкоИлья АвербухКрымТатьяна Навка

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ягудин рассказал о конкуренции с Навкой в ледовых шоу
Интересно?
Поделись с друзьями: