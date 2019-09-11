Стал известен самый любимый бренд россиян

Какие бренды и какие товары предпочитают жители той или иной страны Европы, теперь можно узнать на одном сайте. Команда поисковой платформы Lyst создала интерактивную карты модных тенденций Eurofashion.

Сотрудники Lyst проанализировали более 50 млн поисковых запросов из европейских 47 стран. Как оказалось, в нашей стране самой востребованной категорией товара являются сапоги, что не удивительно.

Также у женщин нашей страны популярны объемные дождевики, но только Vetements черного цвета, только они, а у мужчин — кроссовки Vetements x Reebok Genetically Modified Pump. При этом наши модники ищут в интернете спортивные брюки и толстовки с капюшоном. Самым любимым брендом россиян остается итальянская марка Dolce & Gabbana.

Скриншот интерактивной карты Eurofashion.

Интересно, что у украинцев также самым востребованным товаром оказались сапоги, а у белорусов тренч, казахи чаще покупают в интернете сумки, а финны — вечернее платье. Эксперты Lyst отметили, что в нашей стране большой спрос на спортивную обувь и лидерами по запросам в поисковике стали легендарные Nike Air Force, а за ними идет модель Jordan.

А делают все эти модные покупки в интернете россияне в обеденный перерыв, и большинство использует при этом планшеты (64%). При этом женщины тратят за обеденный онлайн-шопинг около 350 долларов (22 тыс. рублей), а мужчины держат себя в рамках 245 долларов (16 тыс. рублей).