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Неожиданная версия: актриса Элина Быстрицкая могла покончить с собой

Ранее директор актрисы высказывала мысль о том, что народную артистку СССР заморили голодом.

Неожиданная версия: актриса Элина Быстрицкая могла покончить с собой
Фото: Руслан Вороной/КП

У следователей, которые занимаются изучением причин трагической смерти актрисы Элины Быстрицкой, появилась еще одна версия случившегося. Сейчас в контролирующих органах разрабатывают версию о суициде артистки, при этом обвиняемых в деле пока нет. По версии следствия, ответственные за состояние здоровья Быстрицкой не оказывали ей должного ухода, из-за чего довели женщину до добровольного желания уйти из жизни. Сейчас инспекторы проверяют, насколько версий соответствует действительности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье.

Информагентство «Москва» отмечает, что, скорее всего, речь идет о неисполнении обязанностей сиделками. Близкие же российской актрисы придерживаются иной версии – они предполагают, что женщину заморили голодом. Когда тело Быстрицкой было найдено, она весила всего 38 килограммов. Директор артистки Ксения Рубцова акцентировала внимание, что готова давать показания, если это потребуется.

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родственникиследствиесуицидЭлина Быстрицкая

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Неожиданная версия: актриса Элина Быстрицкая могла покончить с собой
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