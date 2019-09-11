Садальский стал употреблять алкоголь после операции на сердце

Актер Станислав Садальский снова стал употреблять алкоголь. Ранее он говорил, что примерно полгода не будет пить. Это произошло после перенесенной им в январе операции на сердце. Тогда актеру поставили специальный стент, который был помещен в забитый холестерином просвет коронарного сосуда сердца.

Свое слово, надо признать, актер сдержал. Не употреблял он спиртные напитки достаточно длительное время. Как минувшей зимой признавался актер, пить он не будет до своего дня рождения. Его он отметил в августе. В Instagram Садальского появился снимок, на котором он стоит с бокалом вина. Вид актера не оставляет сомнений, что он серьезно в этот день выпивал. Сам Садальский порассуждал о том, что «опьянение победой над бывшим порой переходит в алкоголизм».

«От вина, говорят завистники, гибнет красота, вином сокращается молодость. Ещё поговорка… Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино. Гуляю», — заявил популярный актер.

Добавим, что сейчас сам он находится в Германии. Из-за этого он не сможет присутствовать на свадьбе светской львицы Ксении Собчак, которая назначена на 13 сентября. Ранее актер получил приглашение на торжество от матери телеведущей Людмилы Нарусовой.