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Билан расстроил самарских фанатов, отменив октябрьский концерт

Вместо этого он выступит бесплатно, чтобы загладить вину за День города.

Билан расстроил самарских фанатов, отменив октябрьский концерт
Дима Билан. Фото: Instagram

Дима Билан собирается выполнить свое обещание и выступить бесплатно перед жителями Самары. Уже известно, что его большой концерт состоится 28 сентября в 18:00 на площади Куйбышева, но, как выяснилось, это обрадовало далеко не всех.

Из-за того, что в Самаре было решено провести такой масштабный бесплатный концерт, певец отменил другой сольный концерт «Планета Билан», который должен был пройти в самарском комплексе МТЛ «Арена» 20 октября. Поклонников Димы, раскупивших билеты на его выступление аж за год, очень расстроила эта новость — они надеялись послушать любимого артиста в тепле и среди единомышленников, а теперь будут мерзнуть на улице в окружении тех, кто просто слетелся на «халяву».

«На площадь придут и те люди, которые ему свистели и были готовы линчевать. А нормальные поклонники, кто целый год ждал, в чем провинились?» — расстраиваются люди.

Они также считают, что об отмене «сольника» Билан должен был упомянуть в своем видеообращении к самарцам. Но он этого не сделал, и многие купившие билеты узнали печальную для них новость из местных новостей, да и благодаря сарафанному радио.

Напомним, что 8 сентября во время выступления на Дне города в Самаре Дима Билан вышел на сцену нетрезвым, не попадал в фонограмму и странно двигался. Позже он извинился перед городом, пообещал выступить в Самаре бесплатно, построить там детскую площадку и купить оборудование для местной детской больницы.

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Билан расстроил самарских фанатов, отменив октябрьский концерт
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