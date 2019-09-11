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Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Актриса пока не может прийти в форму после родов, из-за чего переживает.

Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Заворотнюк не может наладить отношения в семье/globallookpress.com

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии  здоровья звезды. Напомним, что в последний месяц ходят слухи, что после процедуры ЭКО и рождения второго ребенка у звезды — онкологическое заболевание. Якобы сейчас она проходит лечение от рака мозга. Подобный диагноз несколько лет назад был поставлен певице Жанне Фриске, которая после двух лет борьбы с недугом скончалась в 2015 году.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк переживает из-за разлада с мужем/globallookpress.com

По словам друга Петра Чернышева, он говорил с фигуристом. Тот категорически опроверг версию, что жена лечится от рака. Просто девушка еще не пришла в форму после родов. У нее лишние килограммы, что угнетающе действует на ее состояние.

Также друг Чернышева рассказал, что отношения у фигуриста с актрисой далеки от идеала. Дело в том, что Заворотнюк не так давно флиртовала с одним богатым чеченцем. Случай произошел достаточно давно, но Чернышев узнал о нем недавно и закатил супруге сцену ревности.

В семье сейчас царит разлад. Анастасия Заворотнюк нервничает из-за той ситуации, переживает, что супруг с ней не разговаривает. Так что у нее, как уверяет друг Чернышева, никакой не рак, а просто затянувшаяся депрессия, сообщает «Комсомольская правда».

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Анастасия ЗаворотнюкЖанна ФрискеПетр Чернышев

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Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
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