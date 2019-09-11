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«Всегда будет в моем сердце»: Павлиашвили вспомнил о Кобзоне

11 сентября знаменитому певцу исполнилось бы 82 года.

«Всегда будет в моем сердце»: Павлиашвили вспомнил о Кобзоне
Сосо Павлиашвили. ФОТО: ANATOLY LOMOKHOV/GLOBAL LOOK PRESS

11 сентября Иосифу Кобзону исполнилось бы 82 года. Многие коллеги-артисты в этот день вспоминают звезду советской и российской эстрады не только как профессионала высочайшего уровня, но и как человека. Своей историей знакомства и дружбы со знаменитым «баритоном Союза» с порталoм Teleprogramma.pro поделился Сосо Павлиашвили. По словам певца, он знает Кобзона с тех самых пор, как сам молодым певцом приехал в столицу.

«Он всегда был и всегда будет в моем сердце. Я его безгранично люблю и скучаю. Не хочу говорить о плюсах или минусах, Кобзон был для меня родным человеком. И я безгранично горжусь, что мы друг друга называли друзьями», — поделился певец.

Сосо Павлиашвили подчеркивает, что старший коллега всегда был для него примером. И в тяжелые моменты он задавался вопросом – а как бы поступил на его месте Кобзон. И часто такой мысленный поворот помогал выйти из творческого или жизненного тупика.

Певец отмечает, что сейчас, после ухода Иосифа Давыдовича из жизни, с его вдовой Нелли встречаться приходится нечасто, но она осталась для всей семьи Павлиашвили таким же родным человеком, как и сам знаменитый певец.

«Главная сила Иосифа Кобзона – это Нелли. В этом мы с ним очень похожи. Она была его сердцем, которое дает творить, жить, быть сильным и гордым. А Нелли – сильная женщина даже в трагедии. Она улыбается, достойно себя ведет, несмотря на то, что такая тонкая, хрупкая. Они были великой парой, есть и будут всегда», — отмечает Сосо Павлиашвили.

При этом артист подчеркивает, что он никогда не ждал от Кобзона помощи, никогда ничего не просил, просто наслаждаясь общением. На что, кстати, обращал внимание и сам Иосиф Давыдович. Сосо же неизменно отвечал ему на замечания: «Когда произойдет что-нибудь хорошее, обязательно скажу». Так что, когда в семье Павлиашвили родилась дочь Лиза, Кобзон подарил малышке потрясающую коляску, а в день рождения самого Сосо – икону.

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Иосиф КобзонНелли КобзонПевецСосо Павлиашвили

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«Всегда будет в моем сердце»: Павлиашвили вспомнил о Кобзоне
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