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Султан Хамзаев призвал Билана покаяться и лечь в клинику на лечение

По мнению руководителя организации «Трезвая Россия», причиной «позора» в Самаре был вовсе не алкоголь.

Султан Хамзаев призвал Билана покаяться и лечь в клинику на лечение
Дима Билан. Фото: Instagram / @bilanofficial

Член Общественной палаты и руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает, что историю с выступлением Димы Билана на Дне города в Самаре не следует спускать на тормозах, ведь проблема Димы носит куда более серьезный характер и певец должен это признать.

Хамзаев заявил, что в Самаре Дима, вероятно, не просто выпил рюмку коньяка, но находился под воздействием неких запрещенных веществ.

«Он обязан пойти и сказать: «Да, эта болезнь у меня есть и я буду лечиться». И показать этот процесс публично, чтобы у других ребят, которые больны и точно так же употребляют эти вещества, было желание идти и лечиться, а не вот так потакать своим слабостям», — цитирует слова члена Общественной палаты Telegram-канал Mash.

Хамзаев также пообещал, что Билану будет оказана всяческая поддержка в борьбе с болезнью.

«Мы ему даже поможем. Мы ему найдем лучшую клинику. Нет денег – оплатим, но у него с деньгами-то всё нормально. Здесь главное, чтобы мораль была».

Напомним, присутствовавшие на концерте зрители жаловались, что певец не попадал в фонограмму и в целом вел себя неадекватно. Артиста начали травить в соцсетях и даже требовать лишить его звания «Заслуженного артиста РФ». Сам Дима на следующий день после произошедшего извинился перед самарцами, пояснив, что поддался уговорам друзей и выпил коньяка, хотя обычно не употребляет алкоголь. Чтобы загладить вину за «пьяное» выступление, артист организует в Самаре большой бесплатный концерт, построит детскую площадку и купит оборудование для детской больницы.

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Дима БиланДима Билан концерт в СамареСамараСултан Хамзаев

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Султан Хамзаев призвал Билана покаяться и лечь в клинику на лечение
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