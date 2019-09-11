Топольницкая объяснила, почему отпускает супруга в отпуск с девушками

Актриса Юлия Топольницкая стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала о своих отношениях с супругом, резидентом «Comedy Club» Игорем Чеховым. Пара вместе уже около десяти лет, при этом детей у них нет.

«Мой муж сейчас отдыхает на Сицилии. Причем у него в друзьях как парни, так и девчонки, с которыми он там проводит время. Это нормально, что он там, а я здесь. У него сейчас выходные дни, а у меня работа. Считаю, что любые отношения должны строиться на доверии. Любовь – это все-таки не ревность и не ограничение свободы», – заявила Топольницкая.

Актриса отметила, что верит в настоящую дружбу между мужчиной и женщиной без секса. У нее и самой есть такой товарищ – Сергей Матвиенко. Она уверена, что их дружба не перерастет в любовь. При этом и у супруга есть в друзьях девушки. «Считаю, что не нужно думать о чем-то плохом. Не тратьте нервы на такую ерунду. Это еще не случилось, а вы уже забиваете себе мозг. Надо решать проблемы по мере их поступления», – заявила Топольницкая.

Рассказала звезда и об их с Чеховым бюджете. По ее словам, бывают месяцы, что больше зарабатывает она, а иногда – супруг. «У нас общий бюджет, но я не контролирую его расходы», – сказала Топольницкая.