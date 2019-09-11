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Орландо Блум не стал ведущим развлекательной программы из-за проблем со здоровьем

Ему предлагали вести Saturday Night Live, но состояние здоровья не позволило согласиться.

Орландо Блум не стал ведущим развлекательной программы из-за проблем со здоровьем
Орландо Блум признался, что не смог реализовать свою мечту из-за дислексии ФОТО: https://www.instagram.com/orlandobloom/

Орландо Блум признался, что имеет проблемы со здоровьем, которые мешали его карьере.
В свое время актеру предлагали стать ведущим развлекательной программы Saturday Night Live, но он был вынужден отказаться от этого предложения из-за дислексии, которой страдает с детства.

Недуг избирательно блокирует способность к умению читать и писать, но при этом сохраняет общую возможность к обучению.

«В то время я чувствовал себя очень неуверенно. Отчасти была виновата моя дислексия», — рассказал Блум в программе The Howard Stern Show.

Свое прошлое состояние актер оценивает примерно так: «Не мог ясно мыслить и не видел за деревьями лес». Что касается настоящего времени, то жизненный опыт и успешная карьера помогли справиться со всеми комплексами и Орландо Блум до сих пор лелеет мечту стать ведущим Saturday Night Live.

Кстати, Блум не единственный актер Голливуда, кто страдает подобным недугом. Аналогичное расстройство имеют Кира Найтли, Том Круз и Киану Ривз.

Найтли не справилась с печатным вариантом «Анны Карениной», хотя успешно сыграла ее в кино. Круз смог совладать с недугом благодаря религии, а Ривз научился читать с помощью логопедов, но так и не смог получить диплом о среднем образовании, сообщает сайт Радио «КП».

Ранее певица Кэти Перри сообщила фанатам о своей помолвке через Instagram. Звезда выложила в соцсеть фотографию обручального кольца, которое ей подарил Орландо Блум. Предварительно, стоимость кольца составляет 5 миллионов долларов, сообщает сайт argumenti.ru.

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Киану РивзКира НайтлиТом Круз

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Орландо Блум не стал ведущим развлекательной программы из-за проблем со здоровьем
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