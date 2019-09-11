НОВОСТИ

Лепс спустя год «воздержания» стал употреблять алкоголь

Музыканта заметили с бокалом белого сухого вина.

Лепс спустя год «воздержания» стал употреблять алкоголь
Лепс снова стал выпивать/globallookpress.com

Музыкант Григорий Лепс, который, как он сам рассказывал, не пил год, был замечен с бокалом белого сухого вина. Это случилось на открытии его собственной пирожковой. Известно, что ранее у певца случались срывы. Он и сам никогда не скрывал, что любил выпивать. Но год назад он заключил пари, что не будет употреблять целый год и слово сдержал. Сейчас, когда пари выиграно, он позволил себе немного расслабиться.

Григорий Лепс. Фото
Лепс спустя год снова стал пить/globallookpress.com

Как сказал Григорий Лепс, у него все в порядке с силой воли. При этом он уверен, что алкоголизм ему не грозит. Сейчас он может себе позволить немного выпить, как сам признается «под пирожки».

Между тем в российском шоу-бизнесе есть люди, которые не пьют намного больше одного года. Одной из таких «героинь» является супруга итальянского фотографа Стефано Тиоццо, экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова. Полностью пить она бросила шесть лет назад.

Казанова рассказала, что у пьющего человека другой запах и другой цвет лица. При этом она уверена, что выпивка приводит к тому, что накапливается стресс. Также яркая исполнительница отмечает, что алкоголь убивает клетки головного мозга, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Григорий Лепсгруппа "Фабрика"Сати Казанова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лепс спустя год «воздержания» стал употреблять алкоголь
Интересно?
Поделись с друзьями: