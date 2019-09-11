Лепс спустя год «воздержания» стал употреблять алкоголь

Музыкант Григорий Лепс, который, как он сам рассказывал, не пил год, был замечен с бокалом белого сухого вина. Это случилось на открытии его собственной пирожковой. Известно, что ранее у певца случались срывы. Он и сам никогда не скрывал, что любил выпивать. Но год назад он заключил пари, что не будет употреблять целый год и слово сдержал. Сейчас, когда пари выиграно, он позволил себе немного расслабиться.

Как сказал Григорий Лепс, у него все в порядке с силой воли. При этом он уверен, что алкоголизм ему не грозит. Сейчас он может себе позволить немного выпить, как сам признается «под пирожки».

Между тем в российском шоу-бизнесе есть люди, которые не пьют намного больше одного года. Одной из таких «героинь» является супруга итальянского фотографа Стефано Тиоццо, экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова. Полностью пить она бросила шесть лет назад.

Казанова рассказала, что у пьющего человека другой запах и другой цвет лица. При этом она уверена, что выпивка приводит к тому, что накапливается стресс. Также яркая исполнительница отмечает, что алкоголь убивает клетки головного мозга, сообщает «Комсомольская правда».