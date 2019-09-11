Мама Валерии снова учится ходить после операции

Знаменитая дочь и ее супруг ищут сиделку, чтобы обеспечить постоянный уход.

Мама певицы Валерии постепенно начинает ходить после операции. Летом Галина Николаевна находилась на лечении в клинике швейцарского города Лозанна, где ей заменили коленный сустав.

Проблемы у 81-летней женщины начались давно, и к 2019 году ситуация стала совсем критичной, дорогостоящая операция была единственным выходом и дочь с зятем не стали скупиться, пишет Starhit.

«Мама чувствует себя намного лучше! – делится Иосиф Пригожин. – На днях был юбилей у Артемия, отмечали 25-летие, и Галина Николаевна присутствовала».

Поздравить внука – старшего сына Валерии – она пришла на ходунках, пока передвигаться другим способом у пенсионерки не получается.

Продюсер отмечает, что, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, Галина Николаевна чувствует себя хорошо, не теряет присутствия духа, пишет Dni.ru.

«Ей предстоит пройти долгий курс реабилитации. Мы постоянно в разъездах, и нужен человек, кто бы присматривал, помогал. Сейчас решаем вопрос с помощницей», – говорит супруг Валерии.