Тарасов пытается продать дом за счет имени Бузовой

Риелтор по имени Егор сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов пытается продать свой дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, за 250 миллионов рублей. Оказывается, за последний год спортсмен серьезно вложился в данную недвижимость и теперь хочет отбить затраченное.

Интересно, что агентство, которое продает огромный коттедж, не стесняется напоминать, что когда-то футболист был женат на Бузовой. Объявление гласит: «Предлагаем дом Дмитрия Тарасова. Да, вы не ошиблись, того самого футболиста и бывшего мужа Ольги Бузовой».

больше по теме Тарасов решил продать особняк, который строил с Бузовой Стоимость трехэтажного коттеджа составляет 78 миллионов рублей.

Между тем один из инсайдеров рассказал, что в данном районе Подмосковья дома, которые примерно таких же размеров, как у Тарасова, продаются за более скромные деньги. Можно приобрести особняк и за 150 миллионов рублей. Все отмечают, что игрок серьезно завышает сумму.

Кстати, в свое время земля в данном районе досталась ему по скидке, которую выбивала Ольга Бузова. Кроме того, телеведущая серьезно вложилась в коттедж. К примеру, она только на плитку потратила пять миллионов рублей из своего кармана. Естественно, что после расставания деньги футболист ей не вернул. Более того, он даже попросил телеведущую отдать ему машину, которую ранее ей дарил, сообщает «СтарХит».