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Поклонская похвасталась продвижением по службе после расставания с мужем

Карьера депутата Госдумы резко пошла в гору.

Поклонская похвасталась продвижением по службе после расставания с мужем
Поклонская получила новую должность в Госдуме/globallookpress.com

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей страничке в Instagram похвасталась успехами по службе. Дело в том, что на днях было принято решение: экс-прокурор Крыма займет пост в Комитете Государственной Думы по международным делам. Она поблагодарила своих коллег, которые единогласно поддержали ее.

«Лично благодарна председателю Государственной Думы Вячеславу Володину за поддержку и доверие, а также руководству фракции. Признательна коллегам из Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции за совместную работу. Буду стараться принести пользу в новом комитете», — заявила Наталья Поклонская.

Напомним, недавно стало известно о том, что Наталья Поклонская буквально спустя год после свадьбы разводится со своим супругом Иваном Соловьевым. Ранее он занимал видный пост в аппарате по правам человека. Поклонская и супруг крайне неохотно комментируют информацию о своем разводе.

Между тем в одной из бесед с журналистами Иван Соловьев заявил, что, возможно, он еще сможет уговорить Поклонскую не разводиться. При этом он произнес слово «устаканится». Когда об этом узнала экс-прокурор Крыма, то посмеялась. Причем ее позабавило именно это слово. Не исключено, что у мужчины были проблемы с алкоголем. Впрочем, эта информация, конечно, требует подтверждения.

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Тэги:

Вячеслав ВолодинГосдумаИван СоловьевКрымНаталья Поклонская

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Поклонская похвасталась продвижением по службе после расставания с мужем
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