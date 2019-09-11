Билан после скандала заявил, что не ошибаются только инопланетяне

Певец Дмитрий Билан во время премии «Человек года GQ» заявил, что все люди имеют право на ошибки в этой жизни. Иначе они уже не люди, а инопланетяне. Он также поблагодарил всех, кто его поддержал в последние дни. Музыкант отметил, что все, о чем он говорил в ролике на своей страничке в соцсетях, обязательно исполнится.
Напомним, что Дима Билан вышел в нетрезвом виде на сцену во время празднования Дня города в Самаре. Многие жители после концерта высказали свое возмущение. Звучали даже призывы лишить Билана звания заслуженного артиста России.
Сам музыкант чуть позже в соцсетях принес извинения своим поклонникам и всем самарцам. Он честно признался, что выпил коньяка перед выступлением и не рассчитал свои силы. В недалеком будущем он даст бесплатный концерт в Самаре. Кроме того, местная больница получит от него медоборудование. Также в городе артист на свои средства установит детскую площадку.
Добавим, что на вручении премии Дима Билан сторонился алкоголя. Он сидел недалеко у бара, где были безалкогольные напитки – вода и соки, сообщает «Комсомольская правда».