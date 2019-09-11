Билан после скандала заявил, что не ошибаются только инопланетяне

Певец Дмитрий Билан во время премии «Человек года GQ» заявил, что все люди имеют право на ошибки в этой жизни. Иначе они уже не люди, а инопланетяне. Он также поблагодарил всех, кто его поддержал в последние дни. Музыкант отметил, что все, о чем он говорил в ролике на своей страничке в соцсетях, обязательно исполнится.

Напомним, что Дима Билан вышел в нетрезвом виде на сцену во время празднования Дня города в Самаре. Многие жители после концерта высказали свое возмущение. Звучали даже призывы лишить Билана звания заслуженного артиста России.

больше по теме Лада Дэнс положительно оценила публичные извинения Билана По словам исполнительницы, она безмерно любит популярного музыканта.

Сам музыкант чуть позже в соцсетях принес извинения своим поклонникам и всем самарцам. Он честно признался, что выпил коньяка перед выступлением и не рассчитал свои силы. В недалеком будущем он даст бесплатный концерт в Самаре. Кроме того, местная больница получит от него медоборудование. Также в городе артист на свои средства установит детскую площадку.

Добавим, что на вручении премии Дима Билан сторонился алкоголя. Он сидел недалеко у бара, где были безалкогольные напитки – вода и соки, сообщает «Комсомольская правда».