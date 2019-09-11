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Иван Ургант показал красавицу-жену

Популярный телеведущий и Наталья Кикнадзе живут вместе уже 12 лет.

Иван Ургант показал красавицу-жену
Иван Ургант. . ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA

Известный ведущий, щоумен и актер Иван Ургант предпочитает держать в неведении своих поклонников и общественность относительно подробностей своей личной жизни. На его странице в социальной сети Instagram крайне редко можно встретить фотографии дочерей или супруги Натальи Кикнадзе, с которой Ургант живет уже 12 лет.

Потому очередной пост в ленте Ивана, на котором он запечатлен с супругой, вызвал неподдельный и живейший интерес поклонников телеведущего.

«И для меня, и для Наташи наш брак является вторым», — подписал он совместную фотографию.

Фанаты были удивлены тому, как молодо выглядит жена артиста, некоторые подписчики даже шутят о том, что с годами Наталья молодеет. И, конечно, называют супругов «красивой», «отличной», «идеальной» парой.

Наталья Кикнадзе и Иван Ургант. Фото
Наталья Кикнадзе и Иван Ургант. Фото: @urgantcom

Напомним, первой женой Ивана была Карина Авдеева. Позже примерно пять лет ведущий прожил с Татьяной Геворкян, телеведущей MTV, свадьбы так и не состоялось.

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звездное семействоИван УргантНаталья Кикнадзетелеведущий

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Иван Ургант показал красавицу-жену
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