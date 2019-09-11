Александру Розенбауму успешно удалили раковую опухоль

Известный певец и музыкант Александр Розенбаум перенес операцию по удалению злокачественной опухоли. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свои источники в медицинских кругах. Как отмечает издание, онкологическое заболевание у артиста было выявлено ранее, а удалили опухоль врачи одной из столичных клиник.

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Информация о том, что знаменитый артист перенес некое оперативное вмешательство, появилось в прессе 2 сентября. Тогда сообщалось, что после операции бард чувствует себя хорошо и уже в конце этого месяца планирует вернуться к концертной деятельности.

Напомним, ранее певец заступился за русский язык. Он отметил, что иностранные заимствования действую хуже шпионов. Потому такие слова, как, например, «каршеринг», «перформанс», «блэкаут» следует запретить, поскольку они плохо влияют на детей.