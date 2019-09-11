НОВОСТИ

Ковальчук в модных джинсах и белой блузе прогулялась по Вероне

Певица отдыхает в Италии.

Ковальчук в модных джинсах и белой блузе прогулялась по Вероне
ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

36-летняя Юлия Ковальчук одна из главных модниц российского сегмента Instagram. Ее посты в актуальных образах неизменно пользуются популярностью среди подписчиков, которые в большинстве своем находят наряды артистки удачными, подходящими и, порой, смелыми.

Новый образ для прогулки Юлия Ковальчук показала в своей свежей публикации в Сети. Артистка рассказала, что сейчас отдыхает в итальянской Вероне.

«Пока не успела ее рассмотреть, но насыщенность красок и спелость заката меня влюбили с первой минуты. Завтра интересный день и если не против, буду делиться с вами», — пообещала поклонникам звезда.

На снимке, которым поделилась певица, она изображена в модных светлых джинсах с завышенной талией, белой объемной блузе с мелким цветочным принтом и в белых кроссовках. В руках у артистки бежевый плащ. Подписчики отметили, что Юлия, как всегда, «свежа и красива», естественна и мила.

Напомним, ранее певица откровенно рассказала, что ей не нравится делать на кухне.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

модный образотдых в ИталииПевицаЮлия Ковальчук

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ковальчук в модных джинсах и белой блузе прогулялась по Вероне
Интересно?
Поделись с друзьями: