Ковальчук в модных джинсах и белой блузе прогулялась по Вероне

36-летняя Юлия Ковальчук одна из главных модниц российского сегмента Instagram. Ее посты в актуальных образах неизменно пользуются популярностью среди подписчиков, которые в большинстве своем находят наряды артистки удачными, подходящими и, порой, смелыми.

больше по теме Юлия Ковальчук заговорила о рождении еще одного ребенка Певица надеется, что у дочери Амелии в скором времени появится братик или сестренка.

Новый образ для прогулки Юлия Ковальчук показала в своей свежей публикации в Сети. Артистка рассказала, что сейчас отдыхает в итальянской Вероне.

«Пока не успела ее рассмотреть, но насыщенность красок и спелость заката меня влюбили с первой минуты. Завтра интересный день и если не против, буду делиться с вами», — пообещала поклонникам звезда.

На снимке, которым поделилась певица, она изображена в модных светлых джинсах с завышенной талией, белой объемной блузе с мелким цветочным принтом и в белых кроссовках. В руках у артистки бежевый плащ. Подписчики отметили, что Юлия, как всегда, «свежа и красива», естественна и мила.

Напомним, ранее певица откровенно рассказала, что ей не нравится делать на кухне.