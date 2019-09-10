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Ушел из жизни классик фотографии Роберт Франк

Причины смерти близкие художника пока не озвучили.

Ушел из жизни классик фотографии Роберт Франк
Фото: globallookpress.com

В Канаде умер фотограф Роберт Франк. Ему было 94 года, пишет интернет-издание New York Times. В материале журналисты ссылаются на галериста Питера Макгилла. Близкие и коллеги художника о причинах смерти не сообщили.

Франк родился в 1924 году в Швейцарии. В молодости будущий фотограф уехал в США. Франк за десятилетия карьеры сотрудничал с множеством именитых изданий, среди которых Harper’s Bazaar, Vogue, Life.

Визитной карточкой классика стала обширная фотокнига под названием «Американцы». Свет увидел ее в 1959 году. В ней собраны черно-белые снимки, которые художник сделал во время длительного путешествия по США. Отправиться в поездку ему помог Фонд Гуггенхайма. Франк выиграл стипендию этой организации и на полученные средства проехал множество регионов страны.

За время путешествия художник не выпускал фотоаппарат из рук. Ему удалось сделать порядка 28 тысяч снимков. После длительного разбора фото Франк выбрал лишь 83, которые и вошли в ту самую книгу «Американцы».

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Ушел из жизни классик фотографии Роберт Франк
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