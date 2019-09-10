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Потемкина высказалась о свадебном платье Ксении Собчак

Звездный модельер Белла Потемкина поделилась с Teleprogramma.pro собственным видением наряда главной невесты этой осени.

Потемкина высказалась о свадебном платье Ксении Собчак
https://www.instagram.com/bellapotemkinaofficial/

Ксения Собчак станет официальной женой Константина Богомолова 13 сентября.  А за несколько дней до самой обсуждаемой темой остается платье невесты. Тем более, что Собчак даже не намекнула, каким будет ее наряд.

Зато вот российские модельеры уже строят свои предположения. Белла Потемкина призналась, что видит журналистку в «прозрачном, несколько провокационном платье».

«Ксения уже в том прекрасном возрасте, когда подчеркивать надо не юность, а собственную женственность, сексуальность, открытость, — заметила руководитель собственного модного дома. — Думаю, сейчас она уже может себе это позволить. Тем более, она одна из самых харизматичных и ярких женщин».

Белла отметила, что сшила бы для Ксении прозрачное кружевное платье. Потемкина предположила, что, скорее всего, оно было бы длинным и фактурным.

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Тэги:

Белла ПотемкинаКонстантин БогомоловКсения Собчак

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Потемкина высказалась о свадебном платье Ксении Собчак
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