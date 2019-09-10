Михаэлю Шумахеру проведут экспериментальную операцию на сердце

Стали известны подробности госпитализации семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Операцию гонщику будет проводить Филипп Менаше, работающий в Hôpital Européen Georges Pompidou в Париже.

Профессор Менаше известен тем, что в 2014 году впервые в мире осуществил пересадку эмбриональных клеток пациенту с сердечной недостаточностью. Как пишет Daily Mail, намеченная операция считается экспериментальной. Правда, отмечает издание, пользы эта операция, возможно, не принесет.

Некоторые французские СМИ предположили, что будет проведена пересадка стволовых клеток для борьбы с воспалением, вызванным травмой головного мозга. Причем изначально операция была запланирована на июнь, но ее перенесли из-за состояния Шумахера.

Спортсмена привезли в парижскую больницу 9 сентября. Во время транспортировки лицо и тело спортсмена были закрыты.

больше по теме Михаэля Шумахера впервые с момента получения тяжелой травмы увидели посторонние Спортсмен с родными прилетел на виллу, которая расположена на Мальорке.

Знаменитому гонщику 50 лет. Пилот «Формулы-1» не появляется на публике с 2013 года после несчастного случая в горах, где он получил травму головы. Сразу после несчастного случая Шумахера на полгода ввели в искусственную кому. Потом он проходил длительное лечение и реабилитацию.