Купер перед выходом на красную дорожку сбрил усы

Актер появился на кинофестивале в Торонто в приподнятом настроении и с удовольствием позировал фотографам.

В Канаде на Международном кинофестивале (Toronto International Film Festival) состоялась премьера нашумевшего фильма «Джокер». Ее посетил американский актер Брэдли Купер. Он выступает продюсером ленты.

Звезда картины «Области тьмы» на ковровой дорожке с радостью позировал фотографам в компании исполнителя главной роли в «Джокере» Хоакина Феникса. Фото с фестиваля уже попали в Сеть. На снимках видно, что Купер приехал на премьеру кинокомикса в приподнятом настроении – с его лица не сходила улыбка.

Поклонники отметили, что экс-возлюбленный Ирины Шейк похорошел и вновь кардинально сменил имидж — сбрил усы, которые, по мнению большинства фанатов, его вовсе не красили. Однако легкая щетина на лице актера все же осталась.

Напомним, несколько месяцев назад одна из самых красивых пар Голливуда, Брэдли Купер и Ирина Шейк, расстались. Ни модель, ни актер до сих пор причину своего разрыва не озвучили. По информации инсайдеров, семья распалась из-за нового увлечения Купера. Речь якобы идет о певице Леди Гаги. Вместе с ней актер работал на съемочной площадке картины «Звезда родилась».