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Петров пошутил над прогулявшей сбор труппы Асмус

Жена Гарика Харламова не посетила традиционную встречу с коллегами из-за отпуска.

Петров пошутил над прогулявшей сбор труппы Асмус
Кристина Асмус Фото: globallookpress.com

Перед началом нового сезона в театрах всегда проходит сбор труппы. Одна из таких встреч состоялась в столичном Театре имени Ермоловой. Однако ее посетили не все актеры. Сбор труппы пропустила артистка Кристина Асмус. Об этом она накануне написала в блоге.

Звезде сериала «Интерны» пришлось пропустить встречу из-за отпуска. Она старалась подогнать билеты под сбор в театре, но затем мероприятие перенесли. Из-за этого Асмус не стала отменять поездку и все же улетела к морю.

Ее поступок коллеги и поклонники, мягко говоря, не одобрили. Однако далеко не все были столь категоричны. Актер Саша Петров решил, напротив, пошутить над Кристиной Асмус, сказав, что артистку якобы и так уволили.

Петров прокомментировал фото Асмус
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B2MtWe6CxbV/

Напомним, сбор труппы в Театре имени Ермоловой перенесли на другую дату из-за состояния здоровья его художественного руководителя Олега Меньшикова. Сначала встреча должна была состояться в конце лета. Но в августе он лег в больницу на плановый осмотр, поэтому сбор труппы пришлось отложить.

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Александр ПетровКристина АсмусКристина Асмус последние новостиТеатр имени Ермоловой

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Петров пошутил над прогулявшей сбор труппы Асмус
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