Иван Ургант ответил на вопрос, смогут ли ему найти замену

На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Вечерний Ургант». Незадолго до старта бессменный ведущий программы побывал в гостях у радио «Комсомольская правда» и поделился, чем будет радовать зрителей шоу этой осенью.

больше по теме Бабушка «послала» Ивана Урганта в собственный день рождения Телеведущий пришел поздравить родственницу с девяностолетием.

Первой гостьей уже стала Билли Айлиш, а 13 сентября в студии появятся Константин Богомолов и Ксения Собчак. Кстати, в этот же день у пары намечена свадьба, так что съемки прошли заранее.

Во время обсуждения нового сезона ведущая неожиданно поинтересовалась: можно представить, чтобы в «Вечернем Урганте» сменился ведущий?

Отвечая на этот вопрос, Иван допустил такой вариант развития событий.

«Честно могу сказать: почему нет? Я думаю, если по каким-то причинам не смогу я быть в эфире, ну мало ли что, то такое может быть», — рассуждает гость программы.

Ургант заверил, что не собирается никуда уходить. Тем не менее, он уверен, что если надумает уйти или произойдет форс-мажор, то ему найдут замену.

«Уверен, что, конечно, найдутся мои друзья, товарищи и соведущие, которые с удовольствием встанут на мое место», — цитирует сайт Радио «КП» слова телеведущего.

Ранее сайт argumenti.ru сообщал, что 4 сентября знаменитая бабашка шоумена, актриса театра и кино Нина Ургант отметила свой 90-летний юбилей. Внук подошел к данному вопросу с юмором:

«Я, главное, говорю, — Нина, ты краситься будешь? Все-таки День Рождения. А она, -Ванечка, иди в …», — написал ведущий в своём Instagram.