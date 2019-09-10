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Иван Ургант ответил на вопрос, смогут ли ему найти замену

Шоумен не собирается уступать свои позиции.

Иван Ургант ответил на вопрос, смогут ли ему найти замену
Иван Ургант пока не планирует уступать позицию ведущего в своем шоу ФОТО: https://www.instagram.com/urgantcom/

На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Вечерний Ургант».  Незадолго до старта бессменный ведущий программы побывал в гостях у радио «Комсомольская правда» и поделился, чем будет радовать зрителей шоу этой осенью.

Первой гостьей уже стала Билли Айлиш, а 13 сентября в студии появятся Константин Богомолов и Ксения Собчак. Кстати, в этот же день у пары намечена свадьба, так что съемки прошли заранее.

Во время обсуждения нового сезона ведущая неожиданно поинтересовалась: можно представить, чтобы в «Вечернем Урганте» сменился ведущий?

Отвечая на этот вопрос, Иван допустил такой вариант развития событий.

«Честно могу сказать: почему нет? Я думаю, если по каким-то причинам не смогу я быть в эфире, ну мало ли что, то такое может быть», — рассуждает гость программы.

Ургант заверил, что не собирается никуда уходить. Тем не менее, он уверен, что если надумает уйти или произойдет форс-мажор, то ему найдут замену.

«Уверен, что, конечно, найдутся мои друзья, товарищи и соведущие, которые с удовольствием встанут на мое место», — цитирует сайт Радио «КП» слова телеведущего.

Ранее сайт argumenti.ru сообщал, что 4 сентября знаменитая бабашка шоумена, актриса театра и кино Нина Ургант отметила свой 90-летний юбилей. Внук подошел к данному вопросу с юмором:

«Я, главное, говорю, — Нина, ты краситься будешь? Все-таки День Рождения. А она, -Ванечка, иди в …», — написал ведущий в своём Instagram.

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"Вечерний Ургант"Иван Ургант

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Иван Ургант ответил на вопрос, смогут ли ему найти замену
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