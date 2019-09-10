Виктория Боня собрала компромат на своих хейтеров

Телеведущая обещает наказать своих обидчиц и просит помощи у подписчиков.

Почти каждый пост Виктории Бони становится объектом для нападок хейтеров. Телеведущую упрекают в напускном благополучии, во вранье, в том, что она плохая мать.

Видимо, терпение у девушки закончилось и она решила мстить. Естественно, обещает сделать все в правовом поле и даже обращалась к стражам порядка, но результата это не принесло.

Зато на призывы о помощи откликнулись частные специалисты и собрали некоторую информацию об обидчиках звезды «Дома-2».

Удалось собрать сведения о трех женщинах, которые особенно донимают звезду и оскорбляют ее дочь.

«Я хочу, чтобы все и каждый, кто знаком с ними, распространил информацию и опозорил их так, как они этого заслуживают!» — написала Боня на своей странице в Instagram.

Порой угрозы носят вполне конкретный характер, и Виктория утверждает, что за ней и за дочкой следят, фотографируют их втихаря, а потом портят ее репутацию в Сети.

Часто хейтеры призывают сообщить о молодой маме в органы опеки, чтобы дочку Анджелину оградили от родительницы. Как правило, такое бывает после каждого ролика или снимка девочки. Даже полезные увлечения школьницы, вроде езда на лошади, тоже признается «экспертами» вредными.

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«Выкладываю скрины фото, примерные их сообщения и имена!….Я буду собирать все возможные сведения о них для привлечения этих людей к ответственности в рамках закона!» — заявила знаменитость.

Самое обидное, по словам Виктории, что нападают на нее взрослые женщины, которые так же публикуют в своих аккаунтах детей, сообщает Пятый канал.

«Словами: макака, жулька, обезьяна, паразитенок — они называют моего ребенка!» — поделилась телеведущая.

За новостями Виктории следят более шести миллионов человек и многие искренне недоумевают, почему она обращает внимание на замечания диванных критиков.

Пользователи призывают ее не поддаваться на провокации и просто блокировать агрессивных и злых людей, пишет сайт OA.