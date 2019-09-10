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Дарья Сагалова опубликовала редкое фото со старшей дочкой

Артистка попросила поклонников помочь с поиском педагога для наследницы.

Дарья Сагалова опубликовала редкое фото со старшей дочкой
Дарья Сагалова Фото:globallookpress.com

33-летняя актриса Дарья Сагалова накануне порадовала поклонников редким семейным фото. На снимке артистка предстала вместе со старшей дочерью, 8-летней Лизой.

Этим фото Сагалова проиллюстрировала новый пост в блоге, в котором просила подписчиков о помощи. Дарья на протяжении долгого времени не может найти для старшей наследницы педагога по английскому языку. Девочка и раньше занималась с репетиторами, но звездную маму не устраивал результат.

«Посоветуйте, пожалуйста, перепробовали уже не одного, а результат меня не устраивает… Наверняка у кого-то есть удачный опыт… С удовольствием воспользуемся советами…» — написала в социальной сети звезда сериала «Счастливы вместе».

Напомним, Сагалова замужем за бизнесменом Константином Масленниковым. Пара связала себя узами брака в 2011 году. В апреле нынешнего года Дарья в третий раз стала мамой, чем удивила поклонников и друзей. О ее беременности почти никто не знал. После появления на свет малыша актриса призналась, что она «самая счастливая многодетная мать на свете».

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Дарья Сагалова опубликовала редкое фото со старшей дочкой
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