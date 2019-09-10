Дочь Владимира Хотиненко потеряла ребенка и мужа

Кинорежиссер Владимир Хотиненко стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о своей дочери Полине. Она родилась в браке с актрисой Дилором Камбаровой. Вместе с мамой в далеком 1996 году она уехала в США. Сейчас Полина проживает в Лос-Анджелесе.

«Дочь уже совершенно взрослый человек. Живет своей жизнью. Вот ей очень сильно в этой жизни досталось. Она потеряла ребенка. У нее был красивый муж, немец, который внезапно умер. Полина испытала в своей жизни много горя. У супруга просто случился инсульт, когда он плавал в бассейне. Он был молодым парнем. Я помогал и помогаю Полине. Она сейчас очень самостоятельная девушка, у которой, я надеюсь, все в этой жизни сложится», — заметил Владимир Хотиненко.

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Актер и режиссер отметил, что у него прекрасные отношения с детьми от предыдущих жен. Напомним, что от первой супруги есть сын Илья. Он известный сценарист и актер. Контакта с детьми Хотиненко не теряет. При этом сын и дочь общаются между собой.

«Они знают про жизнь друг друга даже больше, чем я. Что касается бывших жен, то я не смогу их обвинить в чем-то. Все-таки я очень непростой человек», — заявил режиссер.