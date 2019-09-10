Героиня фильма про Беслан ответила на критику Соловьева

Героиня вызвавшего много споров документального фильма про Беслан Марина Дучко вступилась за Юрия Дудя и ответила на критику Владимира Соловьева. Прикованную к инвалидному креслу женщину возмутили слова телеведущего, который заявил, что Дудь «полез гадить в другую область» и назвал его «дегенератом». Дучко отметила, что не согласна с оппонентом, ведь во время беседы с Дудем она видела в глазах Юрия сострадание. По ее мнению, собеседник пропускал каждое слово через себя, а в его глазах «не было безразличия».

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Марина с уверенностью заявила, что Дудь заснял всю правду и передал обстоятельства трагедии со слов пострадавших. Кроме того, работа Юрия помогла ей погасить кредит в 550 тысяч рублей – после выпуска, в котором были указаны реквизиты карты Дудко, друзья съемочной группы перечислили женщине необходимые средства, чтобы она больше ни в чем не нуждалась, отмечает «Сплетник».